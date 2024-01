Giudice Sportivo: anche Paredes entra in diffida

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la 18esima giornata di campionato e le festività natalizie, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, 12mila euro di ammenda al club giallorosso “per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Leandro Paredes, ammonito nel corso del match perso con la Juventus, entra in diffida e si aggiunge a Mancini e Cristante.

Fonte: legaseriea.it