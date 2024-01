ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in vista di Roma-Cremonese: Sanches spera nell’ultima chance

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura in casa Roma, con la squadra giallorossa scesa in campo questa mattina in vista della partita di domani sera contro la Cremonese in Coppa Italia.

Oggi sono tornati in campo tutti i calciatori rimasti a riposo ieri, da Kristensen a Dybala, da Cristante a Lukaku. Tutti giocatori che domani dovrebbero rifiatare per essere al 100% domenica sera contro l’Atalanta. Out invece Mancini, che domani non sarà nemmeno in panchina.

Regolarmente in gruppo anche Renato Sanches, che avrà forse domani l’ultima chance, anche se solo a partita in corso. A centrocampo infatti ritornerà titolare Pellegrini, mentre Bove dovrebbe essere l’altro intermedio, a meno che Mou non voglia puntare sul portoghese dal primo minuto.

Il resto della formazione appare sconta: la difesa sarà priva di quasi tutti i calciatori a disposizione nel reparto, e dunque Cristante e Celik saranno adattati nella retroguardia a tre. In attacco Azmoun e Belotti dovrebbero partire titolari.

Giallorossi.net – A. Fiorini