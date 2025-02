Calciomercato Roma, niente Sartori come nuovo ds: rinnoverà col Bologna per 2-3 anni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nelle scorse settimane si era parlato di Giovanni Sartori come possibile nuovo ds della Roma, con Florent Ghisolfi in bilico dopo il deludente mercato estivo operato in tandem con gli ex Daniele De Rossi e Lina Souloukou.

L’approdo dell’esperto dirigente però sembra essere definitivamente sfumato: stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Sartori ha deciso di continuare a guidare la direzione sportiva del Bologna e rinnoverà con i rossoblù per altri due o tre anni.

Resta da capire come deciderà di muoversi Dan Friedkin e se vorrà davvero ristrutturare i quadri dirigenziali del club: oltre al nuovo ds, la Roma è ancora in attesa di annunciare il prossimo amministratore delegato. La scelta sembrava destinata a ricadere su Alessandro Antonello, ma da Trigoria tutto tace.