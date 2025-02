SALAH-EDDINE: “Trattativa chiusa in pochi giorni. Rensch mi ha detto che dovevo venire. Mi piace attaccare, sono veloce e bravo nel dribbling” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Assane Salah-Eddine, nuovo terzino sinistro giallorosso arrivato a Roma nel corso del mercato invernale, ha parlato per la prima volta ai canali social del club giallorosso. Queste le dichiarazioni del calciatore olandese:

“Sono felice di essere qui, tutti mi hanno accolto al meglio. La trattativa con la Roma si è chiusa in pochi giorni, è stata molto veloce. I Friedkin hanno avuto molto fiducia in me, e anche io ero convinto di venire. Ho chiamato Rensch prima della firma, mi ha detto che sarei dovuto venire qui. Il numero 34 è speciale per me, è per Nouri.

Sono un difensore a cui piace attaccare, veloce e con un buon dribbling e so tagliare dall’esterno verso l’interno. Ranieri? E’ un allenatore con grande esperienza, posso imparare molto da lui. In Serie A posso davvero imparare tanto a difendere. Sono giovane, voglio davvero migliorare. I tifosi della Roma? So che impazziscono per il calcio, e mi piace perchè anche io sono così, quindi penso che ci piaceremo. La città di Roma? Arrivo da Amsterdam, è fredda, Roma è una delle migliori città del mondo. Il messaggio ai tifosi? Darò tutto per il club. Forza Roma, daje Roma!”