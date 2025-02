“ON AIR!” – PIACENTINI: “Ranieri dirigente è un punto interrogativo”, CORSI: “Lucca e Frattesi? Al mister sono state dette stupidaggini”, FERRAZZA: “Stagione finita, ora c’è la corsa a salvarsi il sederino”, ROSSI: “Arrivare in Conference sarebbe la beffa finale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noi purtroppo non possiamo pensare di aver fatto un mercato talmente esaltante e corroborante da farci è credere di poter recuperare terreno in campionato. Che invece è un ragionamento che può fare il Milan, che ha preso Gimenez e Joao Felix. Noi, con tutto il rispetto, con Salah-Eddine, Rensch, Nelsson e Gourna-Douath non mi sento di dire che chissà cosa faremo…poi ma magari famo 68 punti…oh, Ranieri ha fatto miracoli in carriera e tutto può essere. Ma da Venezia in poi comincia una fase nuova. Se la Roma dovesse fare sei punti tra Venezia e Parma, ti metti nelle condizioni di fare filotto. E se ti dovessi presentare agli scontri diretti finali, ci potresti anche provare…La beffa finale di quest’anno, che veramente non ci meritiamo, sarebbe arrivare in Conference…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se ho ancora fiducia nei Friedkin? No…mi sembra che non abbiano dato dimostrazione di saper programmare per il bene della Roma, mi sembra tutto improvvisato. Ho poca fiducia, hanno dimostrato di sbagliare tutte le scelte. Ranieri? Non so se sia la scelta giusta, nell’immediato sicuramente sì, ma come dirigente anche lui è un punto interrogativo…a oggi non sono convinto al 100% che lui farà benissimo. Sicuramente non può fare peggio di un direttore sportivo che non è un direttore sportivo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Su Ranieri bisogna capire che ruolo avrà davvero: se sarà un consulente della proprietà non avrà un ruolo dirigenziale operativo, sarà solo un consigliere come Ravanelli nel Marsiglia. Lui suggerirà, ma a decidere sarà sempre il proprietario…Ranieri l’altro giorno ha detto di aver dato l’ok a Ghisolfi per gli acquisti, non che li ha scelti lui, dunque non fa il dirigente…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La cosa che non ho capito è come mai il nostro Claudio Ranieri diceva che si poteva prendere Lucca e che per Frattesi la cifra richiesta era troppo elevata. Se dici così, fai capire che se da 40 arrivano a 30 si poteva fare, e invece da quello che abbiamo visto non sarebbe stato possibile nemmeno così. Perchè la Roma questi soldi non ce li aveva, e allora a Ranieri hanno detto una stupidaggine…Quando era uscito il nome di Lucca mi ero indignato, poi quando ho visto arrivare sti sconosciuti ho pensato “era bono pure Lucca“, perchè tanto qui andiamo sempre più giù…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mancano queste due partite di coppa per dare un po’ di dignità, ma la stagione della Roma è praticamente finita, e ora c’è la corsa a salvare il sederino, di sé stessi e dei loro assistiti. E noi staremo qua per i prossimi tre mesi a parlare dei rinnovo o dei non rinnovi di contratto…La situazione di Paredes è surreale: è il primo caso di giocatore che non si augura il rinnovo automatico. Ovviamente non arrivo a pensare che giochi contro per non far arrivare la Roma in Europa League, però arriviamo a parlare di un paradosso…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi aspetto Gourna-Douath a centrocampo domenica, anche se secondo me non è un regista vecchio stile, è più dinamico. Dicono che sia veramente forte e che in allenamento ha fatto subito una bella impressione…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma deve ripartire e soprattutto deve sfruttare questi mesi per gettare le basi del prossimo anno. Hai preso questo giovani a gennaio? Beh ora vediamoli. L’olandese-marocchino (Salah-Eddine, ndr) può fare coppia con Angelino la prossima stagione? Bene, abbiamo sistemato quella fascia. E Nelsson può essere uno dei centrali del pacchetto difensivo? Su lui ho qualche dubbio… E poi l’allenatore quale sarà? Mi aspetto una risposta nelle prossime settimane, anche se io non ci spero…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ora si riparte vincendo a Venezia, ma a Milano ci sono state scelte discutibili come quella di far giocare Shomurodov, soprattutto perchè poi dici che forse era stanco…Nella Roma ci sono delle incongruenze: mi dite che il giocatore più interessante preso a gennaio era Douath, e poi leggo la lista Uefa e non è stato nemmeno inserito. Ma secondo voi Gimenez e Felix entrano o no nella lista Uefa del Milan? E allora qualche domanda ce lo possiamo fare… Sull’allenatore Ranieri dice che decideranno a fine stagione: ma come, avevate detto che il mercato di gennaio sarebbe stato fatto in base al nuovo allenatore…Qua non è più “A e B”, ma “A e Z”, si dice tutto e il contrario di tutto. Ci sono delle cose che lasciano perplessi, per il presente e per l’immediato futuro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La rivoluzione non c’è stata e ora spettiamo la fine dell’anno per capire il futuro della squadra, e soprattutto quale sarà l’allenatore. A giugno è stato tutto sballato e ne paghi le conseguenze adesso. La Roma si presenta con tre speranze dal mercato, ora rimediare a questa stagione è veramente difficile. Sono davvero rassegnato…”

