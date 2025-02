Hummels e Paredes fuori dai convocati per Venezia: Ranieri li manda in vacanza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels e Leandro Paredes non ci saranno domenica a Venezia. Sia il difensore tedesco che il centrocampista argentino non verranno convocati per la partita di campionato: lo ha annunciato mister Ranieri in conferenza stampa a due giorni dal match.

Nessun infortunio o motivo tecnico dietro questa scelta. L’allenatore ha deciso di concedere ai due calciatori “una vacanza”. Sia Hummels che Paredes hanno giocato quasi sempre sotto la gestione Ranieri, e ora il tecnico ha pensato che per i due fosse arrivato il momento di riposare corpo e testa. Al loro posto pronti i nuovi acquisti Nelsson e Gourna-Douath.