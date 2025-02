Ranieri a Venezia lancia la nuova Roma

AS ROMA NEWS – Due, forse addirittura tre nuovi acquisti in campo a Venezia. Claudio Ranieri prepara i cambi per la partita del Penzo, in programma dopodomani all’ora di pranzo. Il tecnico si è detto soddisfatto del mercato fatto da Ghisolfi, e ora proverà a sfruttarlo per operare quelle rotazioni necessarie in vista del tour de force che aspetta la Roma nel mese di febbraio.

Salutata la coppa Italia, ora i giallorossi dovranno concentrarsi su campionato e soprattutto Europa League, diventata la priorità di una stagione molto deludente. Ranieri è riuscito a tirare fuori la squadra dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma difficilmente il campionato potrà regalare un piazzamento nelle parti alte della classifica visto il ritardo accumulato prima dell’arrivo del tecnico testaccino.

L’imperativo però è crederci, e soprattutto pensare partita per partita. Dopo il ko con il Milan a San Siro, Ranieri si aspetta una reazione importante della squadra. E per dare una scossa anche fisica oltre che emotiva sta pensando di inserire Salah-Eddine a sinistra per far rifiatare Angelino e Gourna-Douath a centrocampo, calciatore che può dare più ritmo e fisicità alla mediana orfana di Konè, squalificato a Venezia. Entrambi non sono stati inseriti in lista Uefa, dunque avranno più spazio in campionato.

Occhio anche al danese Nelsson, che potrebbe far rifiatare Hummels in vista della delicatissima trasferta di Oporto. In attacco spera anche Soulè, che dovrebbe giocare al posto di Dybala.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport/ Leggo / Corriere della Sera