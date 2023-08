Calciomercato Roma, non solo Lukaku: col Chelsea si tratta anche Sarr

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lukaku potrebbe non essere l’unico arrivo dal Chelsea. La Roma, infatti, starebbe parlando con il club inglese anche per il classe ’99 Malang Sarr. A riferirlo in questi minuti è il portale Calciomercato.com.

Si tratta di un difensore centrale che andrebbe a rinforzare la retroguardia capitolina dopo la cessione di Ibanez: il mancino francese, 24 anni, è valutato circa 6 milioni di euro.

Il suo arrivo alla Roma però sarebbe possibile solo a titolo definitivo: il Chelsea infatti, con il prestito di Lukaku ha finito gli slot per i trasferimenti a titolo temporaneo.

Fonte: Calciomercato.com