ULTIME DA TRIGORIA – Out Dybala, ma gli esami escludono lesioni. Assenti anche Sanches e Azmoun, in gruppo Zalewski

NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie filtrano oggi da Trigoria alla ripresa degli allenamenti della squadra in vista della partita di venerdì prossimo contro il Milan.

Nicola Zalewski è regolarmente in gruppo, e dunque non ha avuto problemi particolari dopo il colpo subito alla testa durante la sfida del Bentegodi contro il Verona di sabato scorso.

Non si è visto in gruppo invece Paulo Dybala, per il quale però sono state escluse lesioni dopo il fastidio all’adduttore avvertito nella gara persa contro i veneti. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. Mourinho spera di poterci contare già contro i rossoneri, ma la presenza dell’argentino resta in dubbio.

Non si è visto in campo nemmeno il nuovo acquisto Sardar Azmoun, arrivato a Roma non in perfette condizioni dopo il problema al polpaccio accusato settimane fa quando era ancora al Bayer Leverkusen: l’iraniano tornerà a disposizione di Mou solo dopo la sosta così come Renato Sanches, assente anche lui dalla seduta odierna.

Giallorossi.net – A. Fiorini