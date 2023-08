“ON AIR!” – ROSSI: “Lukaku grandissimo colpo, ma non risolve i problemi della Roma”, PRUZZO: “La difesa è il reparto che mi preoccupa di più”, PES: “Il portiere è un tema caldo”, AGRESTI: “La squadra continua a giocare male”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dicono che l’aereo dei Friedkin è programmato per atterrare domani mattina a Ciampino alle 11: se le cose vanno come dovrebbero, oggi è il giorno decisivo per chiudere, e domani per l’arrivo di Lukaku col presidente. Sarebbe un grande momento, sarebbe la certificazione che dopo Dybala la Roma ha un appeal in grado di attrarre grandi giocatori come Lukaku. L’attacco, al netto delle condizioni fisiche, è di livello mondiale. Il resto della squadra purtroppo no. Il colpo Lukaku è grandissimo sotto diversi aspetti, detto ciò, sono convinto che non basterà a risolvere i problemi della Roma. Con Lukaku non arrivi sicuramente quarto. Ci sono problemi abbastanza gravi da risolvere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lukaku? Per come si sono messe le cose non penso che la Roma possa tornare a casa senza giocatore. Il prestito secco? Magari nessuno ora vuole prendere impegni per il futuro inserendo un riscatto, ma ci sarà un anno di tempo, poi si vedrà… La partita? Ci sono state delle magagne. Rui Patricio fino al Verona non è che avesse fatto degli errori, lì però ti ha impiccato la partita. Ma quello che succede sul 2 a 0 non è una cosa da grande squadra. A fine partita ero avvelenato. Non dico che oggi sto meglio, ma vedendo quello che è successo in queste due giornate di campionato… ieri anche la Juve l’aveva persa la partita… La Roma però ha evidenziato delle lacune, oltre che dei limiti tattici…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lukaku? Io penso che arriverà al 100%, non penso che con tutti gli aerei dei Friedkin a Londra si possa tornare a Roma con l’aereo vuoto…a meno che al belga non gli parte la brocca…E’ andato via un gran bel giocatore come Matic, e ne dovevi prendere uno con quelle caratteristiche. Poi i motivi per cui se n’è andato io non li so, ma è lui che si è impuntato per andare via, lo aveva deciso lui. Ma serviva un giocatore simile, con quelle caratteristiche, e non ce l’abbiamo. Venerdì c’è il Milan e bisogna vedere come sta Dybala, Sanches è andato, Lukaku non so se giocherà ma penso ci siano poche chance… Il discorso di Mourinho sul 5-8° posto? Ha detto la verità: la Roma può prendere solo vecchie glorie infortunate…forse è stato pesante, questo sì…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La trattativa oggi entrerà nelle battute decisive. C’è la voglia di chiudere da entrambi i club, con il giocatore che ha detto subito sì. La Roma ha detto immediatamente che i tempi sarebbero stati lunghi, la trattativa è molto complessa, ma la volontà di tutti è quella. Lukaku sbarcherà a Roma, massimo nella giornata di domani. Lui è un attaccante che se sta bene è dominante, ma a livello caratteriale qualche perplessità la lascia. Il portiere? E’ un tema caldo, importante: un conto è l’errore isolato, io l’ho visto molto in difficoltà Rui Patricio nelle ultime uscite. Ieri sono usciti due nomi, Lloris e De Gea, e ci può stare che dei portieri si propongano…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Lukaku aveva detto che era nervoso perchè sarebbe arrivato a Roma sabato per firmare, e Tiago Pinto si è affrettato a smentire…ma perchè se n’è uscito con una dichiarazione del genere? Il portiere? Io non andrei a cercare all’estero, esistono tanti buoni portieri in Italia, anche giovani, su cui puntare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Nella Roma mi preoccupa il fatto che il settore che dava più affidabilità, la difesa, è quella che dà più pensieri. Il portiere? Abbiamo visto l’ultima partita, dà proprio l’idea di essere in difficoltà. Così come Smalling: sbaglia completamente movimento, poi si fa saltare, e questo mi preoccupa. E poi in mezzo al campo temo che l’uscita di Matic possa molto pesante, e si deve ancora trovare una quadra. Ci sono ancora delle questioni da risolvere, in ultima quella degli infortuni: hai sempre paura che possa succedere qualcosa a qualcuno. La cosa positiva? Che hai dato l’impressione in una partita che hai perso di essere in controllo del match. La prossima, che è scontro diretto col Milan, diventa molto importante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma continua a non avere un’identità di gioco, che gioca male a calcio. Quando ti salvano le individualità, bene, altrimenti… E poi ci sono scelte che io fatico a capire: se hai bisogno di giocare con due mediani e tenere fuori Aouar, io fatico a capire… Hai preso molta qualità in mezzo al campo, ma se il principio è che è meglio Paredes, che è un giocatore che non fa una partita buona da un anno e mezzo, allora non è questo il modo giusto per costruire una Roma che funziona. Ora auguriamoci che arrivi Lukaku, palla lunga a lui e qualcosa succede. Ma io mi aspetto qualcosa in più dalla Roma anche in assenza di Lukaku…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Gli errori di Mourinho di formazione sono evidenti, tenere fuori Aouar è assurdo dopo quella prima partita…. Paredes sono due anni e mezzo che non azzecca una partita, non uno, perchè anche al PSG non giocava bene. Probabilmente nella Roma ci sono dei meccanismi interni che anche Mourinho soffre…qualcosa so, ma può essere che non sia vero…di alcuni giocatori che comandano un po’ il gruppo… Ma la Roma gioca male, male, male. Le occasioni arrivano sempre da calci piazzati. Azioni non ce ne sono… Se le cose vanno come sembrerebbe che sembrerebbero che dovrebbero andare, la Roma e la Lazio rischiano di trovarsi ultime in classifica con 8 e 9 punti di ritardo dalle prime. Alla terza partita devi giocare già una partita da dentro o fuori, questo è inaccettabile…”

Redazione Giallorossi.net