Serie A, Rocchi ferma Di Bello e Fourneau dopo gli errori in Juventus-Bologna

ALTRE NOTIZIE – Dopo le polemiche per il mancato rigore (ed espulsione) sul contatto tra Iling Jr e Ndoye nel secondo tempo di Juventus-Bologna, il designatore arbitrale Rocchi ha deciso di fermare l’arbitro Di Bello ed il Var Fourneau.

Anche altri episodi del match non sono stati letti bene dal direttore di gara, ma la “svista” clamorosa su quell’occasione ha scatenato le polemiche, spingendo il designatore a prendere questo provvedimento.

Ieri Tiago Motta è rimasto in silenzio alla domanda del giornalista di DAZN per protestare contro la scelta di arbitro e VAR di non intervenire in quella circostanza. Poi è stato l’ad Fenucci a stigmatizzare l’accaduto.