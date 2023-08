Lampo di Joao Costa, la Roma Primavera vince all’esordio: battuta la Fiorentina al Tre Fontane

NOTIZIE AS ROMA – Vittoria all’esordio in campionato per la Roma Primavera, che al Tre Fontane ha superato la Fiorentina per uno a zero.

Il primo tempo si chiude sullo zero a zero ed è caratterizzato dall’incredibili serie di palle gol fallite da Sene, attaccante senegalese della viola, che con la sua velocità ha messo in grave affanno la difesa giallorossa, ma che ha manifestato una scarsa confidenza con il gol.

I giallorossi ringraziano, ma non riescono a sfruttare le poche occasioni create, la più ghiotta con Joao Costa in contropiede sul quale è provvidenziale Vannucchi in uscita bassa.

Nella ripresa però la musica cambia e sono i giallorossi a creare occasioni a ripetizione: Misitano ha la palla del vantaggio, ma è bravissimo Vannucchi a dirgli di no, poi è Cherubini (il migliore in campo) a mandare in porta Joao Costa, che col mancino non dà scampo al portiere toscano.

Il vantaggio galvanizza la Roma, che sempre con Misitano va a vicinissima al gol del raddoppio, ma è ancora Vannucchi, tra i migliori in campo, a tenere a galla la Fiorentina. A metà ripresa esordio per Julen Jon Guerrero, che però non ha impressionato, e per il neo attaccante Alessio. La viola non riesce a creare nulla, e la squadra di Guidi si porta subito a casa i primi tre punti.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (3-4-3): Marin; Keramitsis (74′ Plaia), Golic, Chesti; Mannini, Pisilli, Vetkal, Louakima (66′ Ienco); Costa (66′ Guerrero), Misitano (66′ Alessio), Cherubini.

A disp: De Franceschi, Marazzotti, Bolzan, Ivkovic, Mlakar, Graziani.

All.: Federico Guidi

FIORENTINA (3-4-3): Vannucchi; Biagetti, Elia, Sadotti; Vigiani (58′ Fortini), Vitolo, Falconi, Denes (84′ Spaggiari); Presta (57′ Caprini), Sene (71′ Braschi), Rubino.

A disp: Tognetti, Scuderi, Keita, Pisani, Maggini, Kouadio, Guidobaldi.

All.: Daniele Galloppa

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari. Assistenti: Luca Chiavaroli – Pierpaolo Carella.

Rete: 61′ Joao Costa.

Ammoniti: Sene, Mannini, Golic. Recupero: 0′ pt, 5′ st.