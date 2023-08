LUKAKU LIVE – Il belga è a Londra, oggi è il giorno della chiusura con la Roma. Friedkin atteso a Ciampino con il belga domani mattina

AS ROMA NEWS – E’ il giorno della verità. Roma e Chelsea si incontreranno di nuovo oggi per definire il trasferimento di Romelu Lukaku in prestito oneroso alla corte di Josè Mourinho.

Tutto sembra andare verso la fumata bianca: le ultime vedono lo stesso attaccante belga arrivato a Londra, pronto a sposare la causa romanista e partire alla volta della capitale in compagnia di Dan Friedkin, anche lui tornato nella City per concludere in prima persona l’affare.

L’incontro tra tutti i protagonisti dovrebbe definire il triplice accordo tra le parti in causa, con i giallorossi che hanno offerto al giocatore 7,5 milioni netti e stanno trattando con il suo agente le commissioni. Al Chelsea invece andranno 5 milioni più bonus per il prestito oneroso.

L’arrivo di Lukaku nella Capitale dovrebbe avvenire nella giornata di domani, martedì 29 agosto: l’aereo privato dei Friedkin è atteso a Ciampino nella mattinata. I tifosi romanisti aspettano solo di sapere l’orario esatto per riversarsi in massa allo scalo capitolino.

