Friedkin porta Lukaku, Roma impazzisce

AS ROMA NEWS – Ce l’hanno fatta. La delegazione al completo della Roma, Dan e Ryan Friedkin in testa, con Tiago Pinto, Lina Souloukou e Anna Rabuano, il suo braccio destro, Chief of financial planning della società, hanno portato a termine la missione londinese e torneranno nella Capitale con Romelu Lukaku. Decisivo anche il pressing di Mourinho da Trigoria, con le sue telefonate al calciatore.

Accontentare il Chelsea e le richieste del calciatore non è stato facile, per questo la trattativa ha richiesto giorni di duro lavoro. Alla fine tutti i tasselli sono andati a posto, con gli inglesi che incasseranno 5,8 milioni più bonus per il prestito oneroso, e con Lukaku che guadagnerà 7,5 milioni l’anno.

Decisiva la volontà del belga di rimettersi in gioco in giallorosso: il calciatore ha accettato un netto taglio di stipendio pur di sposare la causa romanista. Erano 6 anni che non veniva pagato “così poco”. Superate tutte le questioni aperte tra Lukaku e il Chelsea, che gli pagherà le due mensilità di luglio e agosto, col giocatore che ha accettato di inserire una clausola rescissoria da 43 milioni nel nuovo accordo con gli inglesi.

Quindi Romelu adesso ha un prezzo. Se farà bene, come tutti si augurano, sarà la Roma a decidere se investire così tanto per un giocatore di 31 anni. Tutto questo considerando anche che 40 milioni, circa, era il valore che la società aveva dato a Tammy Abraham prima dell’infortunio. Su di lui il Chelsea aveva un diritto di recompra: discorsi che non sono entrati davvero in questa trattativa, ma da qui a un anno può succedere di tutto.

Intanto però c’è una stagione da giocare al massimo e una Roma da portare in Champions: la grande mossa dei Friedkin è volta proprio a raggiungere quell’obiettivo, considerato che dall’anno prossimo i soldi da spartirsi per la qualificazione alla coppa europea più prestigiosa saranno maggiori. Mou, Dybala e Lukaku sono una sorta di assicurazione per il quarto posto. Il bagno di folla che attende Big Rom oggi pomeriggio (ore 17 a Ciampino), in fondo, ne è la dimostrazione più lampante.

