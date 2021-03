Calciomercato Roma, Nuno Tavares o Dimarco per la sinistra. Calafiori verso il prestito

AS ROMA NEWS – Non solo portiere, centrocampista e attaccante. La Roma pensa anche a un rinforzo per la fascia sinistra in vista del prossimo calciomercato estivo. Lo racconta in questi minuti il portale “Gazzetta.it“.

Se Spinazzola è sicuro di essere confermato, è incerta invece la posizione di Riccardo Calafiori: il giovane terzino potrebbe lasciare la Roma in prestito per giocare con continuità altrove. Ecco allora che Tiago Pinto ha messo nel mirino Nuno Tavares del Benfica, già seguito in passato dai giallorossi e che il gm giallorosso conosce molto bene.

Nuno Tavares però non è l’unico nome al vaglio della Roma: nel mirino della dirigenza capitolina c’è anche di Federico Dimarco, in forza al Verona. Il terzino è ancora di proprietà dell’Inter, ma il club gialloblu potrebbe riscattarlo a titolo definitivo per 10 milioni. Particolare non di poco conto: il suo agente è Beppe Riso, lo stesso di Mancini e Cristante, che nei giorni scorsi è stato a Trigoria per un colloquio con Pinto.

Ultimo nome è quello di Emerson Palmieri: alcune voci in Inghilterra lo davano vicino al rientro a Roma, ipotesi che a lui non dispiacerebbe, ma per ora non c’è davvero nulla di concreto.

Fonte: Gazzetta.it