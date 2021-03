Diritti TV, la Serie A finisce a Dazn per i prossimi tre anni: trasmetterà tutte le partite. Anche la Roma vota a favore

NOTIZIE ROMA CALCIO – A tre giorni dalla scadenza delle offerte la Serie A ha deciso: assegnati a Dazn i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-24. Nell’ultima assemblea di Lega di oggi, che si sta tuttora svolgendo in videoconferenza, è stato raggiunto finalmente il quorum dei 14 voti necessari per approvare la proposta del gruppo Perform, in tandem con Tim.

Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Dazn avrà dunque la possibilità di trasmettere tutte e 10 le partite di ogni giornata.

L’offerta di Dazn è passata con 16 voti favorevoli, tra cui anche quello della Roma. Gli unici voti contrari sono arrivati da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Per quanto riguarda il pacchetto 2, contenente la co-esclusiva delle 3 gare, proseguiranno invece i colloqui tra la Lega e Sky, che ha offerto 70 milioni a stagione, fino a lunedì 29 marzo, quando l’offerta scadrà in base a quanto previsto nel bando.

