AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 26 marzo 2021:

Ore 15:20 – Roma al lavoro per sistemare la fascia sinistra: con Calafiori destinato al prestito, si seguono Nuno Tavares del Benfica e Dimarco del Verona. Possibile anche un clamoroso ritorno di Emerson Palmieri. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 15:00 – Leonardo Spinazzola ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. Sulle differenze tra la difesa della Roma e quella della Nazionale, ha dichiarato: “Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre”.

Ore 12:15 – Nuovo obiettivo per la porta della Roma. Nell’elenco di Tiago Pinto c’è anche il giovanissimo Maarten Vandevoordt, classe 2002 del Genk. Nonostante l’età, l’estremo difensore ha già esordito in Champions League. Sul portiere diciannovenne (10 presenze quest’anno) ci sarebbero anche Liverpool e Real Madrid. (Calciomercato.com)

Ore 10:50 – Mauro Icardi, attaccante del PSG accostato alla Roma, allontana la possibilità di una partenza a fine stagione: “È stato un buon anno. Sono a Parigi e sono felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di restare. Ci tenevo molto a continuare qui per i prossimi quattro anni”. (Retesport.it)

Ore 10:10 – La Roma ha un piano per l’attacco del prossimo anno: se Dzeko deciderà di restare per mancanza di offerte allettanti, si punterà su un giovane tipo Scamacca. Altrimenti Pinto potrà sbizzarrirsi su diversi obiettivi: da Belotti a Kalajdzic, tanti i nomi in ballo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:50 – Tra Musso e Gollini, spunta Areola: il portiere del PSG è seguito dalla Roma con vivo interesse e potrebbe finire in giallorosso in cambio di Florenzi. (Il Romanista)

Ore 9:25 – Pronta una rivoluzione a fine stagione nello staff tecnico e dirigenziale della Roma: Guido Fienga sembra vicino all’addio, così come Alberto De Rossi, in scadenza di contratto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – La Roma fa piazza pulita: a fine stagione saluteranno quasi tutti gli over 30, ad eccezione di Mkhitaryan e Smalling. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…