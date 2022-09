Calciomercato Roma, nuove voci su Solbakken: il norvegese in bilico tra giallorossi e Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra ancora incerto il futuro di Ola Solbakken, attaccante norvegese che a gennaio sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

I giornali nelle scorse settimane parlavano di un accordo già raggiunto con la Roma, parlando di un affare ormai scontato con il giocatore 24enne.

Di diverso avviso invece il portale Calciomercato.com, che in questi minuti racconta come Solbakken non abbia ancora deciso tra i giallorossi e il Napoli, l’altro club italiano interessato al norvegese.

Al momento nessuno dei due club, scrive Calciomercato.com, avrebbe piazzato l’affondo decisivo e il futuro di dell’attaccante resta dunque incerto.

Fonte: Calciomercato.com