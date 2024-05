Calciomercato Roma, obiettivo Rafa Silva a parametro zero: è il velocista che manca a De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma avrebbe individuato in Rafa Silva, attaccante portoghese di 31 anni, il profilo ideale da acquistare a parametro zero per dare velocità e imprevedibilità al suo attacco troppo monocorde.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Silva, che quest’anno ha realizzato ben 20 gol e 14 assist con il Benfica in stagione, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club portoghese.

Calciatore rapido, abile nello stretto, bravo nel saltare l’uomo ma anche a rifinire e concludere l’azione, l’attaccante lusitano sarebbe un profilo importante per De Rossi, a caccia di esterni di qualità per il suo reparto avanzato.

Rafa Silva, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il primo rinforzo dei giallorossi a costo zero del prossimo mercato estivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport

