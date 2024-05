“ON AIR!” – FERRAZZA: “Energie finite, si punti al campionato”, FOCOLARI: “Un miracolo non basterebbe”, PRUZZO: “Come può giocare ancora Karsdorp?”, CASANO: “Va mandato via oggi stesso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io ho visto un Bayer complessivamente più forte, se la sentivano proprio calda…ragazzi, questi sono più forti. E secondo me se mantiene questa fisionomia, del Bayer ne sentiremo parlare l’anno prossimo anche in Champions League… Adesso dobbiamo parlare solo del campionato, e oggi il mio dilemma è se tifare Bologna o Torino, perchè se per un caso l’Atalanta dovesse arrivare quarta e il Bologna quinto, tu non arriveresti in Champions nemmeno se la squadra di Gasperini vincesse l’Europa League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Stamattina mi ero svegliato sereno, pensando che la Roma aveva perso contro una squadra più forte. Poi però confrontandomi con altre persone, c’era chi era profondamente rammaricato perchè se la Roma non faceva tutti quegli errori lo svolgimento della partita e della qualificazione sarebbe cambiata…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Bayer più forte della Roma? Non sono d’accordo. Ieri abbiamo pagato un errore individuale che ci è costato caro. Di occasioni per segnare ne hai avute. I giocatori sono stati un po’ tutti sotto il loro livello. Ce la potevamo giocare tranquillamente e un po’ di rammarico ce l’ho…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ci sono due frasi difficilissime che pochi riescono a dire: “Scusa, ho sbagliato” e “Sono più forti loro“. Il Bayer è la squadra più forte di Germania, davanti a due squadre come Bayern Monaco e Borussia che stanno giocando per la finale di Champions League! Ma di che stiamo parlando…sono molto più forti! Poi l’errore di Karsdorp…ma da quant’è che dico che il primo acquisto del prossimo anno deve essere un terzino destro…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il rimpianto di ieri, al di là del valore del Leverkusen, è che tu non sei stato al tuo livello massimo…Se fosse stata la Roma vista col Milan, probabilmente non finiva 0 a 2. Vorrei fare un appello: smettetela di intervistare Mourinho e Tiago Pinto sempre prima delle partite…mamma mia ragazzi, c’è sempre questa strana coincidenza a poche ore dalle partite. Non ce ne frega niente che vi odiavate, ma basta… Karsdorp? Va accompagnato alla porta oggi, non questa estate. E se non vuole muoversi da qui, deve essere messo fuori rosa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Bayer non mi è sembrata la squadra più forte d’Europa come ho sentito dire…è una buona squadra, ben organizzata. Ma Karsdorp fa quello che fa e Abraham è colpevole quanto lui perchè non c’era il portiere, lì basta colpirla bene e vai due a uno… Io però tutta sta grande differenza tra Roma e Bayer non l’ho vista. De Rossi giustamente dice che ci crede ancora, non puoi andare lì a prendere 5 gol. Ora tanti si domandano cosa fare, se andare con le riserve in Germania o no. Sono decisioni gravi in un momento grave e decisivo. Cosa fare? Io sinceramente non lo so… Xhaka? Era l’allenatore in campo, pareva un vigile urbano, è un rimpianto non averlo preso per qualche milione in più… I giocatori? Sono mancati i soliti, certi giocatori spariscono e lo facevano anche prima, ed è assurdo prendersela con Dybala e Lukaku…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “C’è una squadra parallela che non deve stare qui. La Roma ha 12 giocatori forti, che se la possono giocare con tutti per andare in Champions. La rosa poi è tremenda: in tutti i ruoli hai giocatori forti, tranne che sulla fascia destra, lì non ce ne hai manco uno buono.. E ora che fai? Punti a sto miracolo di giovedì o punti ad arrivare in Champions? Perchè pensate se la Roma esce dalla coppa e non arriva in Champions…che facciamo? Le energie sono arrivate, non hanno più fiato. Ora devi puntare su Juventus e Atalanta, e andare a Leverkusen per cercare di evitare l’imbarcata…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Di Karsdorp è indecorosa non tanto la prestazione, ma la sua reazione nei confronti del pubblico: non devi mettere più la maglietta della Roma. Il Bayer? Bella squadra, un Bologna in versione europea…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Andrich ha calciato alla Juninho Pernambucano, era imprendibile quel tiro, Svilar non poteva nulla. Il Bayer ha umiliato il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, ieri ha mortificato la Roma, e ora si giocherà una finale da strafavorita. E’ una squadra quasi perfetta, e l’ha costruita con dei giocatori di grande dinamismo. Mi dite voi chi dell’undici di ieri sarebbe in grado di vincere una corsa con Frimpong, Adli, o lo stesso Grimaldo? Questa forza nelle gambe i giocatori della Roma non ce l’ha, ed è destinata ad andare in difficoltà con squadre molto veloci e molto tecniche…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ieri la Roma non ha fatto disastri, il disastro lo ha fatto Karsdorp… L’errore di ieri rimarrà nella nostra memoria per sempre. Ieri potevi mettere Llorente e giocare con lui. Karsdorp lo avevamo visto nei 20 minuti di Udine, non ha coscienza della situazione della Rona, mi sembra l’unico giocatore fuori da questa squadra… De Rossi una domanda se la dovrà fare al ritorno, e valutare l’opzione “pensiamo a Bergamo“…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Alla Roma ormai un miracolo non basterebbe, la partita di ritorno si gioca solo perchè si deve giocare… Abbiamo sottovalutato il Bayer, una squadra che se la giocherebbe anche in Champions. Non ho molto da dire alla Roma, l’errore di Karsdorp ci sta… La differenza è stata enorme. Il Bayer non ha fenomeni, nemmeno Wirtz, ma ha due esterni che vanno a velocità supersonica, che gioca palla a terra e non te la fa mai vedere…Il Bayer è di un’altra categoria rispetto alla Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io non sono stato sorpreso dal Bayer, lo conoscevamo. Contro una squadra così non devi sbagliare quasi niente. Il problema della Roma ieri non è stato il Bayer: se gli regali il primo gol e poi sbagli delle giocate che non ti puoi permettere di sbagliare, dopo non c’è partita. L’errore di Karsdorp ha condizionato moltissimo la Roma, che è uscita completamente dalla gara. Bisognava giocare una partita perfetta, e invece è stata largamente imperfetta, e così non ti salvi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla fine della partita di ieri resta l’impressione di una squadra che ha un’identità, uno spartito che porta fino in fondo e gioca una partita di grande livello. La Roma invece ha pasticciato, anche se fino alla mezzora il match era in equilibrio. Poi c’è stata quella sciocchezza di un calciatore che mi domando come faccia a giocare ancora nella Roma… Nel finale la squadra con orgoglio e disperazione ha avuto due occasioni clamorosa, impressionante quella di Abraham che a un metro dalla porta poteva solo far gol. Ora serve un’impresa…”

