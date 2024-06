Calciomercato Roma, occasione Pinamonti per l’attacco: i giallorossi ci pensano

AS ROMA NEWS – Potrebbe arrivare dal Sassuolo uno dei due rinforzo in attacco per Daniele De Rossi. Stando a quanto riporta il portale Tuttomercatoweb.com, la Roma avrebbe messo gli occhi su Andrea Pinamonti.

Il classe ’99, autore di 11 gol nello scorso campionato con la maglia neroverde, ha diverse estimatrici in Serie A, tra cui Fiorentina e Cagliari, che lo starebbero monitorando da tempo.

Per i giallorossi si tratterebbe in ogni caso di un’occasione vista la necessità del club neroverde di liberarsi dei pezzi pregiati a causa della retrocessione in Serie B. Andrea Pinamonti, 25 anni, è cresciuto nell’Inter per poi vestire le maglie di Frosinone, Genoa, Empoli e Sassuolo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

