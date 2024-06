La Roma rivoluziona l’attacco: cambia tutto il reparto, in arrivo due centravanti

NOTIZIE AS ROMA – Sarà una rivoluzione completa quella che la Roma opererà sul mercato dei centravanti. Il reparto avanzato della scorsa stagione sparirà in blocco: via Lukaku, Azmoun, Abraham e Belotti. Anche Shomurodov non tornerà a Trigoria. Dentro due nuovi attaccanti che avranno il compito di far volare la squadra in termini di gioco e gol.

Se Lukaku e Azmoun rientreranno alla base dai rispettivi prestiti, con Belotti, Shomurodov e soprattutto Abraham, Ghisolfi spera di riuscire a ricavare una discreta cifra con cui operare sul mercato in entrata. Perchè la Roma avrà bisogno di investire su un attaccante che dovrà ricoprire, almeno inizialmente, il ruolo di titolare, e su un altro più giovane e di prospettiva.

I nomi fatti in queste settimane sono tanti: si va dal profilo pronto all’uso come Alvaro Morata, a calciatori decisamente più giovani ma dal futuro roseo. Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi hanno già pronto l’elenco degli attaccanti graditi e tra questi spiccano tre nomi. Il primo è quello di Sanitago Gimenez, 23 anni, centravanti argentino del Feyenoord. Il secondo è quello di Samu Omorodion, 20 anni, di proprietà dell’Atletico Madrid. Il terzo è Jonathan David, 24 anni, del Lille.

Tre nomi di calciatori giovani ma di grande prospettiva su cui la Roma sta pensando di investire per un colpo in attacco. Il prezzo? Grosso modo lo stesso per tutti e tre: 40 milioni di euro. Soldi che Friedkin potrà pensare di investire solo quando i tre attaccanti sul mercato saranno piazzati altrove.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!