Friedkin compra anche l’Everton, giallorossi in allarme. Ma i texani assicurano: Roma resta il gioiello

AS ROMA NEWS – L’affare è praticamente fatto. Dopo Roma e Cannes, il Friedkin Group si prepara a diventare proprietario anche dell’Everton. I texani sono pronti a investire 650 milioni, 400 dei quali serviranno per ripianare i debiti, e sbarcare in Premier League.

Un investimento importante che ha iniziato a preoccupare, e non poco, i tifosi della Roma. Spaventati dalla possibilità di passare in secondo piano rispetto al club di Liverpool. Che ha, uno stadio già in costruzione (sarà inaugurato nella stagione 2025-26 ed è già stato selezionato per l’Europeo 2028.) e partecipa al campionato più ricco del mondo.

Ma i texani continuano a far passare un messaggio univoco, oggi riproposto un po’ su tutti i principali quotidiani: la Roma non passerà in secondo piano, e resterà il gioiello della galassia dei club che i Friedkin hanno intenzione di creare in giro per il mondo. Anzi, da questo affare i giallorossi avrebbero solo da guadagnarci: è certo che in futuro nasceranno nuove sinergie che possono far solo del bene ad entrambe le società. Qualcosa di simile avviene già da qualche anno in Germania tra Lipsia e Salisburgo che sono entrambi di proprietà Red Bull.

È vero che la Premier è un campionato molto più ricco di quello italiano e il nuovo stadio dell’Everton situato al molo Bramley-Moore sarà inaugurato nel giro di un paio d’anni, ma il nome Roma ha un peso specifico assai più rilevante di moltissime altre società sparse in Europa e nel mondo. Costruire uno stadio nella capitale d’Italia può avere un impatto enorme per i conti del gruppo, ecco perché l’iter continua ad andare avanti. E perchè i Friedkin non avrebbero alcuna intenzione di diminuire il proprio impegno dal progetto Roma.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / La Repubblica / Gazzetta dello Sport

