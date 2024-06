Ghisolfi si assicura Sangaré e si prepara all’assalto di Bellanova: Zalewski o Bove nell’affare

AS ROMA NEWS – Florent Ghisolfi piazza il primo acquisto della sua esperienza capitolina: sta infatti per arrivare a Trigoria il giovanissimo terzino destro Buba Sangarè, 17 anni ad agosto, esterno del Levante nel giro delle nazionali giovanili spagnole. Si tratta di un affare per la Primavera, che però è in ottica prima squadra: la Roma lo pagherà circa 1 milione di euro, una cifra considerevole per un baby.

L’incontro avvenuto giorni fa con Fali Ramadani è stato propedeutico al perfezionamento dell’affare: Sangarè infatti fa parte della scuderia dell’agente albanese. Ghisolfi e il suo staff aveva già messo gli occhi sul giovane esterno e ha pensato di chiudere subito l’affare. Ma si tratta solo di un antipasto: per la prima squadra infatti il ds sta pensando a un investimento molto più sostanzioso.

L’obiettivo numero uno resta Raoul Bellanova, 24 anni, esterno di gamba del Torino. Cairo ha sparato alto, chiedendo 20 milioni di euro per la sua cessione. Prezzi da inizio di giugno. La Roma non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, ma si prepara a trattare. Sapendo di avere in mano qualche contropartita che può fare gola ai granata.

Il nome più caldo che potrebbe finire nell’affare è quello di Nicola Zalewski, 22 anni, esterno della nazionale polacca che con l’Europeo in corso potrebbe tornare a valorizzarsi. Al Toro il calciatore piace, e l’inserimento nell’affare Bellanova farebbe calare sensibilmente il prezzo chiesto dai granata. L’altro nome da tenere d’occhio è quello di Edoardo Bove, altro prodotto del vivaio che stuzzica Cairo. La Roma preferirebbe inserire il cartellino di Marash Kumbulla, difensore albanese che piaceva a Juric prima dell’infortunio ma le cui ultime prestazioni gli hanno fatto perdere appeal sul mercato.

Fonti: Il Romanista / La Repubblica / Corriere della Sera

