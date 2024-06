EURO 2024, buona la prima dell’Italia: battuta l’Albania in rimonta (2-1). Assist per Pellegrini

ALTRE NOTIZIE – Buona la prima per l’Italia di Spalletti, che all’esordio a EURO 2024 batte l’Albania in rimonta. Avvio sciagurato di match, con Dimarco che sbaglia rimessa laterale e manda in porta Bajrami, il giocatore del Sassuolo spara sotto al sette un pallone imprendibile per Donnarumma.

La reazione degli azzurri è veemente, e porta a un uno-due micidiale: Pellegrini pennella per la testa di Bastoni che fa uno a uno, poi è Barella a operare il sorpasso con uno splendido destro dal limite che non dà scampo a Strakosha. Prima dell’intervallo i ragazzi di Spalletti hanno diverse chance per chiudere il match, ma senza successo.

Nella ripresa gli azzurri continuano ad attaccare mantenendo però più il possesso di palla e creando meno occasioni. Nel finale l’Albania spaventa l’Italia con Manaj che scappa a Calafiori e calcia in porta, Donnarumma col fianco devia quel poco che basta il pallone per evitare la beffa. La squadra di Spalletti si porta a casa tre punti importanti in chiave qualificazione, ma ora arrivano le partite più difficili: giovedì c’è la Spagna, poi sarà il turno della Croazia.

Per quanto riguarda i giallorossi, Pellegrini è partito titolare ed è stato sostituto a metà ripresa da Spalletti: l’assist per il gol dell’uno a uno è stata la cosa migliore della sua prestazione, comunque sufficiente. In campo anche Cristante, subentrato nell’ultima parte di match. Solo panchina per Mancini ed El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini