Europei 2024, la Spagna batte la Croazia 3 a 0: in gol Morata

ALTRE NOTIZIE – Partenza forte della Spagna, che all’esordio agli Europei 2024 batte la Croazia dopo un super primo tempo. Partenza a razzo degli iberici che colpiscono con Morata, lanciato in porta da Fabian Ruiz con un ottimo filtrante, il centravanti spagnolo non sbaglia. Per l’attaccante dell’Atletico Madrid settimo gol negli ultimi due campionati europei, meglio di lui ha fatto solo Cristiano Ronaldo con 8 reti.

Al 32′ è proprio Fabian Ruiz a realizzare la rete del due a zero con un mancino che non dà scampo a Livakovic. Prima dell’intervallo le Furie Rosse colpiscono ancora, stavolta con Carvajal in pieno recupero. Nella ripresa la Croazia cerca il gol che riapra il match, ma senza fortuna. Da segnalare il rigore sbagliato da Petkovic.

Esordio vincente della Spagna in un girone molto complicato, lo stesso dell’Italia di Spalletti che questa sera affronterà l’Albania e sarà costretta a vincere per non rendere ancora più difficile il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Giallorossi.net – T. De Cortis