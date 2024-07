Calciomercato Roma, offerta per Sorloth: il Villarreal respinge la prima proposta, c’è distanza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sembra essere fortemente interessata ad Alexander Sorloth, 28 anni, attaccante norvegese del Villarreal. Lo rivela Matteo Moretto di Relevo su Twitter.

Il club giallorosso è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e De Rossi sembra intenzionato a puntare su un centravanti forte fisicamente: dopo Omorodion e Strand Larsen, ora l’obiettivo sembra essere il norvegese alto oltre 195 centimetri.

Sorloth ha vissuta una grande stagione in Liga, sfiorando il titolo di capocannoniere, non raggiunto per colpa di un infortunio che lo ha tenuto fuori nel momento topico del campionato: per lui comunque 23 gol in 33 partite giocate.

Il giocatore ha molti estimatori in Europa ma la Roma è la prima squadra ad aver avanzato un’offerta per il calciatore, rispedita al mittente: il Villarreal vorrebbe incassare 35 milioni di euro, una cifra molto vicina alla clausola rescissoria fissata a 38 milioni. La distanza con la prima proposta dei giallorossi, non resa nota, è comunque molto ampia. Resta da capire se Ghisolfi avrà intenzione di alzare l’offerta oppure se mollerà la presa.

Fonte: Relevo.com

