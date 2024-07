CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 3 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – AOUAR NON E’ CONVINTO DELL’ARABIA – La Roma spera di riuscire a fare cassa con Houssem Aouar (25) che ha ricevuto una proposta da un club saudita. Il giocatore però non sembra convinto di volersi trasferire in Arabia. Ghisolfi dunque rischia di perdere gli oltre 10 milioni offerti per il calciatore. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – PRATI E O’RILEY PER COMPLETARE LA MEDIANA – Non solo Le Fee: la Roma sta seguendo con grande interesse anche Matt O’Riley (23) dei Glasgow Rangers e Matteo Prati (20) del Cagliari per completare la mediana…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:15 – OMORODION, FRIEDKIN PRONTO A INVESTIRE 40 MILIONI – De Rossi ha messo Samu Omorodion (20) in cima alla lista dei desideri per il centravanti del prossimo anno. Servono almeno 40 milioni di euro, Dan Friedkin è pronto…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – DYBALA PROPONE IL RINNOVO ALLA ROMA – Paulo Dybala (30) incontrerà Ghisolfi nel weeken e proporrà alla Roma la sua intenzione di rinnovare il contratto con i giallorossi spalmando l’ingaggio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – ANCHE SERGI CARDONA PER LA SINISTRA – Non solo Sergio Gomez (23) per sistemare la fascia sinistra: Ghisolfi ha sondato Sergi Cardona (25), terzino spagnolo che ha salutato il Las Palmas a parametro zero…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – LE FEE, IL RENNES TROVA IL SOSTITUTO – Il Rennes ha individuato in Glen Kamara il sostituto di Enzo Le Fee (24), destinato alla Roma: i giallorossi sono pronti ad alzare l’offerta nei prossimi giorni per chiudere l’affare. (Corsport / Gasport)

