De Rossi vuole Omorodion, colpo da 40 milioni: Friedkin è pronto a dire sì

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo Il Messaggero, anche la Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma: Daniele De Rossi stravede per Samu Omorodion e lo ha messo in cima alla sua lista delle richieste per il prossimo centravanti della Roma.

Nonostante lo spagnolo di origini nigeriane sia molto giovane (ha compiuto da poco i 20 anni) e abbia alle spalle un solo campionato da professionista (in Liga con la maglia dell’Alavés), l’allenatore giallorosso lo considera l‘elemento ideale su cui scommettere dopo l’addio di Romelu Lukaku.

Attaccante potente, forte di testa e rapido in progressione, Omorodion viene considerato uno dei centravanti più interessanti in ottica futura. Non a caso all’Atletico sono già piovute diverse proposte interessanti, le ultime da 35 milioni di euro dalla Premier: Chelsea e West Ham lo stanno cercando con insistenza.

Ecco perchè la Roma dovrà operare un investimento pesante, non inferiore ai 40 milioni di euro, per assicurarsi il gigante spagnolo: Dan Friedkin è disposto a fare un sforzo economico di tale portata. Non sarebbe una novità: appena tre anni fa la Roma ne sborsò altrettanti per portare Tammy Abraham in giallorosso. Ed è proprio dalla cessione dell’inglese che Ghisolfi punta a fare cassa per poi puntare forte su Omorodion.

Fonte: Gazzetta dello Sport

