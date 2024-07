Damiani: “Le Fee è una mezzala rapida e abile nell’uno contro uno. Alla Roma dovrà prestare attenzione alla tattica”

AS ROMA NOTIZIE – Oscar Damiani, storico procuratore e conoscitore come pochi altri della Ligue 1, è stato contattato dall’edizione odierna de Il Messaggero per parlare di Enzo Le Fee, obiettivo caldissimo per la mediana della Roma.

Questo il suo pensiero sulle caratteristiche del calciatore francese: “Può giocare ovunque in mediana anche se per me non è un regista, è perlopiù un numero 8, una mezzala. Calciatore rapido, veloce negli spostamenti, abile nell’uno contro uno, è sicuramente un profilo interessante.

Se la Roma lo prende, dovrà prestare un po’ di attenzione alla tattica, visto che in Francia ce n’è un po’ di meno che da noi. Se vale 20 milioni? Non sono domande che mi competono. Posso dire soltanto che il Rennes è una bottega cara, il presidente è Pinault, uomo amante dell’arte contemporanea, è uno che non ha bisogno di soldi“.

Fonte: Il Messaggero

