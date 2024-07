“ON AIR!” – PES: “Sondato Kalvin Phillips, nome da tenere in considerazione”, AGRESTI: “Chiesa? Se fossi la Roma ci penserei bene”, TORRI: “20 milioni per le Fee mi sembrano troppi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il nome forte al momento è quello di Enzo Le Fee, io ho cercato un po’ di lavorarci andando a una fonte primaria e ho saputo questo: la Roma si sta avvicinando alla quotazione fissata dal Rennes, arrivando a offrire 18 milioni. Ma se vuole il giocatore, come sembra, dovrà accettare il discorso logico dei francesi che non vogliono rivenderlo dopo un anno a un prezzo più basso di quello pagato, e cioè 20 milioni. Sulla collocazione tattica ne ho sentite di tutti i colori, e allora mi sono informato su questo: mi è stato detto che sostanzialmente è una via di mezzo tra Aouar e Paredes, è una mezzala tuttofare, che mi sembra una buona notizia perchè potrebbe essere quello che manda in panchina Cristante. Però se togli uno di 190 centimetri e ne metti uno 20 centimetri più basso, di testa lì in mezzo non la prendi mai…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Centrocampo troppo basso con Pellegrini, Paredes e Le Fee? Dipende dal gioco che vuole fare l’allenatore: l’Inter, se ci pensi, ha Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, nessuno dei tre mi pare un cristone… Mourinho ha sempre voluto il fisico nei giocatori di centrocampo, magari De Rossi la vuole impostare diversamente…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io credo molto in Tommaso Baldanzi, è un ragazzo che ha qualità e anche carattere, se facesse tre gol e tre o quattro assist avresti già un miglioramento e una valorizzazione. Se anche De Rossi ci crede? Non v’è dubbio alcuno, lo ha voluto lui… Kheprhen Thuram? Grande fisico e piedi buoni, ma tra lui e il vecchio Pogba ci sono 10 categorie. Alla Roma però l’avrei preso molto volentieri perchè ha le caratteristiche che ti mancano…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le Fee? Oscar Damiani dice che è un buon giocatore, che è una mezzala tecnica. Chissà se la Roma sta provando a fare come la Juventus, che vuole cambiare il suo centrocampo… Chiesa? Un romanista normale dovrebbe dire “magari ci casca, visto quello che abbiamo“, se invece volessi fare il romanista del “annamo, famo, distruggemo” allora dovrei dire: “Ah Chiesa, ma vattene“… ”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Le Fee? Io penso che alla fine prenderà il posto di Paredes, perchè secondo me andrà a giocare in Arabia…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha avuto dei contatti con gli agenti di Kalvin Phillips ma da qui a parlare di trattativa ce ne passa, anche perchè il costo del suo cartellino è importante. Ha un carattere fumantino, ma come calciatore mi piace molto: io penso che per 20-25 milioni si può prendere. La Roma un sondaggio lo ha fatto ed è un nome da tenere in considerazione. Sergi Cardona? Si sono informati sia Roma che Lazio, è un calciatore simile ad Angelino e simile allo stesso Sergio Gomez, evidentemente De Rossi e Ghisolfi vogliono un esterno non grosso ma rapido e con un buon piede…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Le Fee? Secondo me 20 milioni sono tanti. Però il mercato è questo: se la Roma chiede 18 milioni per Bove, è giusto che il Rennes te ne chieda 20 per Le Fee… Tra la Roma e alcuni giornali c’è una certa complicità, so che la Souloukou è molto attiva parlando con molte testate, c’è questa ricerca del consenso…ma il consenso o ce l’hai o non ce l’hai, non te lo puoi creare, perchè poi i nodi vengono al pettine. Dimostralo che sei bravo, con i fatti e non con le chiacchiere…”Diciamo che facciamo i tagli così abbiamo più risorse per il mercato“, ma chi ci può credere? Giusto chi c’ha l’anellone al naso… Se tu fai chiarezza della tua strategia puoi trovare la complicità dei tifosi. Qua ci sono 38mila tifosi che hanno fatto l’abbonamento al buio…Dentro la Roma non si sa cos’è la Roma, non si profuma la Roma, perchè una felpa come quella non sarebbe mai stata scelta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La vicenda Chiesa non è semplice da gestire per Giuntoli. Il giocatore, dalle richieste che fa, si ritiene ancora un grande campione, ma oggi in campo non lo dimostra. Se fossi la Roma ci penserei bene prima di prenderlo…”

