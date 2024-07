La Fiorentina si muove per Bove, Ghisolfi chiede 18 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il futuro di Edoardo Bove resta incerto, con la Roma che lo ha messo in vetrina e aspetta proposte interessanti sia dall’Italia che dall’estero per valutarle con attenzione.

Non è una novità che Ghisolfi abbia dato mandato a trovare squadre interessate al ragazzo in Premier League, ma per ora non ha avuto grandi proposte. Si muove qualcosa invece in Italia, dove la Fiorentina di Pradè sembra pronta a muoversi concretamente con i giallorossi per avere il centrocampista 22enne.

La Roma è disposta a cederlo ma vuole monetizzare: la richiesta è di circa 18 milioni di euro. I contatti tra Ghisolfi e la dirigenza viola, riferisce Sky Sport, sono cominciati nelle ultime ore. La Fiorentina non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale, ma la sensazione è che faccia sul serio per Bove.

Fonte: Sky Sport

