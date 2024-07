Le Fee e Sorloth, Ghisolfi accelera

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un centrocampista in mano, un attaccante nel mirino. Florent Ghisolfi è pronto a dare una prima accelerata sul mercato in entrata della Roma a pochi giorni dall’inizio della pre-stagione giallorossa.

Per Enzo Le Fee è una questione di tempo: il ds romanista ha presentato una nuova offerta migliorata al Rennes da 18 milioni, bonus compresi, proposta che potrebbe non bastare a rompere gli indugi di Massara, fermo sulla richiesta di 20 milioni. Ghisolfi sta attendendo una risposta: se il Rennes dicesse ancora una volta di no, l’ex direttore sportivo del Nizza alzerà la sua proposta di un paio di milioncini, inserendo diversi bonus, per strappare il via libera dei transalpini.

La trattativa procede dunque spedita, ha solo bisogno dei tempi tecnici per arrivare alla fumata bianca, lo scenario ancora più probabile. Parallelamente però la Roma sta cercando sul mercato un attaccante che possa far fare un salto di qualità al suo reparto: il nome su cui è piombato Ghisolfi è Alexander Sorloth, 28 anni, gigante norvegese di 195 centimetri che nel Villarreal ha vissuto la sua stagione migliore realizzando 23 gol in 33 partite e sfiorando il titolo di capocannoniere della Liga, vinto poi da Dovbyk del Girona con un solo gol in più.

Attaccante forte fisicamente ma anche rapido, fiuto del gol ma anche capacità di giocare per la squadra, Sorloth piace tantissimo a Trigoria. Il centravanti ha uno stipendio alla portata: guadagna circa 1,7 milioni l’anno. Ghisolfi ha chiesto informazioni sul prezzo del cartellino, gli spagnoli lo hanno gelato chiedendo 30 milioni di euro (hanno pagato l’attaccante appena 10 milioni dal Lipsia lo scorso anno). Il ds sa che il Villarreal ha bisogno di soldi, e per 25 milioni potrebbe lasciar partire il norvegese. La Roma ci sta pensando seriamente.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

