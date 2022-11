Calciomercato Roma, offerto Karsdorp al Lione per avere Aouar. Ma il francese…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha offerto il cartellino di Rick Karsdorp al Lione, club interessato al terzino olandese, per avere in cambio il francese Aouar.

Non è una novità che Tiago Pinto stia seguendo il centrocampista 24enne di origini algerine, in scadenza con il club transalpino il prossimo giugno.

Il Lione è disposto a cedere Aouar in cambio di un indennizzo economico, che la Roma vorrebbe compensare con il cartellino di Karsdorp.

Il problema dell’operazione però è rappresentato dalla volontà del calciatore franco-algerino: Aouar ha fatto sapere alla Roma di voler arrivare alla scadenza di contratto per scegliere l’offerta migliore in estate.

Sul centrocampista ci sono infatti diversi club oltre alla Roma: Milan, Betis e club inglesi sono pronti a farsi avanti sia a gennaio che in estate per assicurarsi le prestazioni di Aouar.

Fonte: ilromanista.eu