NAGOYA GRAMPUS-ROMA 0-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa la prima amichevole della Roma in terra giapponese, impegnata oggi contro il Nagoya Grampus.

La squadra di Mourinho ha pareggiato per zero a zero con la formazione nipponica, andando vicina alla vittoria solo nel secondo tempo.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida del Toyota Stadium, sempre tenendo presente che la partita di oggi era una semplice gara amichevole.

TOP DEL MATCH

Tahirovic – Conferma quanto di buono ha detto Mou di lui: bella visione, piede educato. Nel primo tempo inventa un paio di assist illuminanti per El Shaarawy. Da tenere d’occhio.

Matic – Guida con qualità e precisione il centrocampo, dimostrando di avere il piede e la testa per essere il regista che manca a questa squadra. Il problema è che intorno a lui c’è poco.

RIMANDATI

Svilar – Gioca una partita attenta, bravo nell’unica occasione costruita dai giapponesi. Da rivedere però in un test più probante.

El Shaarawy – L’unico a creare qualche pericolo nel primo tempo, ma da uno con le sue qualità è lecito attendersi molto di più.

Missori, Cherubini, Volpato – I tre ragazzini non hanno fatto oggi una grande impressione. Ma gli va dato tutto il tempo. Benino Bove, specialmente nella ripresa.

FLOP DEL MATCH

L’attacco – Una delusione continua. Abraham sbaglia stop elementari e non è mai pericoloso, Shomurodov, subentrato nella ripresa, pasticcia troppo. Il risultato? Zero gol anche contro il Nagoya.

La pochezza tecnica e gli sbadigli – Partita nel complesso davvero brutta contro un avversario modesto. La Roma però non fa molto di più dei giapponesi, incapace di segnare un gol, chiudendo con un mediocre zero a zero privo di contenuti tecnici apprezzabili.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini