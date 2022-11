NAGOYA GRAMPUS-ROMA: 0-0. L’amichevole si chiude a reti bianche, poche le emozioni

AS ROMA NEWS – Va in scena oggi la prima delle due amichevoli in terra giapponese della Roma, che questa mattina alle 11:30 (ore italiane) affronterà il Nagoya Grampus, formazione che milita nel massimo campionato nipponico.

Per Mourinho, privo dei nazionali impegnati al Mondiale oltre che dei calciatori infortunati, è l’occasione di testare qualche giovane ma anche di provare soluzioni alternative a quelle viste in questa prima metà di campionato.

La nostra redazione seguirà la partita e vi racconterà il match con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita. Modestissimo zero a zero tra Nagoya e Roma. Partita con pochi contenuti tecnici apprezzabili, l’unica nota lieta è la prova convincente di Tahirovic. I giallorossi giocano meglio nella ripresa, ma nonostante le palle gol non hanno la qualità per buttarla dentro.

94′ – OCCASIONE ROMA: Camara su punizione pesca Keramitsis che di testa manda fuori.

93′ – OCCASIONE ROMA: gran conclusione di Matic dalla distanza, palla a lato di poco.

90′ – Quattro minuti di recupero.

87′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Keramitsis e Tripi, fuori Kumbulla ed El Shaarawy.

79′ – Abraham steso in area, l’arbitro non fischia un rigore che sembrava netto.

74′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Camara e Volpato, fuori Bove e Tahirovic.

60′ – OCCASIONE NAGOYA: Matheus mette Leo Silva davanti la porta, ma Svilar in uscita bassa para la conclusione dell’attaccante avversario con le gambe.

57′ – TRAVERSA ROMA! Gran botta di Tahirovic dalla distanza, Langelak respinge oi pugni, Ibanez arriva per primo sulla ribattuta e calcia a botta sicura centrando la parte bassa della traversa!

50′ – OCCASIONE ROMA: Abraham serve al limite Shomurodov che ha spazio per calciare, ma il tiro è troppo debole! La Roma sta creando tanto in questo avvio, ma sbaglia ancora troppo davanti alla porta.

49′ – OCCASIONE ROMA: cross di Shomurodov per Abraham che di testa non imprime forza al pallone e permette al portiere di bloccare la palla con facilità.

49′ – Conclusione debole di Abraham dal limite, blocca facile il portiere.

48′ – Punizione di El Shaarawy da posizione centrale, ma piuttosto distante dalla porta: conclusione che impegna il portiere.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Celik e Shomurodov al posto di Missori e Cherubini.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: gara modesta, illuminata solo dagli assist di Tahirovic. L’unico tiro in porta è di El Shaarawy nel finale, per il resto regna la noia.

42′ – OCCASIONE ROMA: altro bel lancio in profondità di Tahirovic per El Shaarawy che entra in area e prova a battere il portiere avversario in uscita, parata bassa di Langerak.

37′ – Prima conclusione in porta del match: è un tiro fiacco di El Shaarawy dall’interno dell’area, palla bloccata a terra dal portiere giapponese.

34′ – Ammonito El Shaarawy per un intervento falloso in scivolata.

27′ – Bella giocata di Abraham che va via in velocità in area avversaria e mette un cross basso per El Shaarawy sul secondo palo, chiude la difesa del Nagoya.

17′ – Bel pallone di Tahirovic che lancia in area Cherubini, il giovane attaccante però pasticcia con la palla e non riesce a sfruttare la buona occasione.

10′ – Poco spettacolo in campo in questo avvio, con i giapponesi che provano a ripartire lasciando alla Roma il possesso del pallone.

5′ – Roma che gioca con un 3-5-2, Tahirovic e Bove si muovono accanto a Matic in mezzo al campo, mentre Cherubini gioca di fianco ad Abraham.

0′ – Fischio dell’arbitro, al via il match!

NAGOYA GRAMPUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAGOYA GRAMPUS (3-4-1-2): Langerak, Fujii, Tiago, Nakatani, Uchida, Ishida, Senta, Nagaki, Shigehiro, Mateus, Nagai. Allenatore: Hasegawa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Missori, Matic, Bove, El Shaarawy, Tahirovic, Cherubini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

In panchina: Boer, Keramitsis, Celik, Camara, Tripi, Volpato, Shomurodov.

Giuallorossi.net – Andrea Fiorini