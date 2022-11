“ON AIR!” – ROSSI: “I segnali che vedo tra la Mou e la Roma mi preoccupano”, FERRAZZA: “Mister deluso da giocatori immaturi e sazi”, PRUZZO: “C’è la sensazione che possa andare via”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il calcio è bello, si può giocare anche senza i miliardi, ma la brutta notizia è che senza soldi non si vince. Questo botta e risposta tra Pinto e Mourinho è stancante. La partita della Roma? Mi frega poco. Immagino che ci siano tanti ragazzi, la probabile formazione che leggo mi sembra anche più forte di quella titolare…”

David Rossi (Rete Sport): “A me l’atmosfera che si sta creando tra Mourinho e la Roma non mi piace, sono un po’ preoccupato. Abbiamo rivisto la foto dei piedi, e stavolta è un po’ diversa la situazione, c’è già il precedente che ti fa capire che stiamo da capo a dodici e che il senso di insoddisfazione palesato da Mou sul livello tecnico non raggiunto dalla squadra sta riemergendo. I segnali che vedo non mi piacciono, anzi la preoccupazione sta aumentando. Mou quando ha accettato questo incarico sapeva la difficoltà, ma dopo un anno e mezzo è deluso dai risultati ottenuto e non si ritiene l’unico responsabile. Si aspettava di più dai giocatori e dalla società…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Pinto ha risposto subito alle parole di Mourinho, anche questo è un segnale. Se abbiamo imparato a conoscere le dinamiche tra Mou e la società, la risposta del gm sta a voler dire che la Roma si sente con la coscienza pulita. Dentro ai limiti di quello che la società poteva fare, la società ha fatto non dico il massimo, ma molto bene. Non voglio dire che le parole di Mou mi ricordano Capello, quando disse che senza Davids non arrivava quarto, con Sensi che rispose: “Se arriva quarto lo caccio“. Ma la risposta della Roma mi fa pensare che loro credano di aver fatto bene. La Roma con questo allenatore e con questo mercato ha il dovere di arrivare tra le prime quattro…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Smalling ha giocato tante partite in questo avvio di stagione, lo preserverei per le amichevoli in Giappone. Mourinho è rimasto a Roma anche perché pensava che la Conference avrebbe fruttato, invece si è ritrovato spiazzato da giocatori non motivati, ragazzini immaturi e sazi, senza cattiveria e con poca voglia di dare seguito a quello che avevano vinto. Adesso avrà ricominciato a fare una serie di ragionamenti…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Quelle tra Pinto e Mourinho sono schermaglie dialettiche. E’ evidente che Mou non sia soddisfatto, ieri ce l’ha ridetto, ed è arrivata subito la risposta del ds. Pinto ha anche detto che Abraham sarà l’attaccante più forte del mondo, e sinceramente non so da dove arrivi tutta questa fiducia, ma dobbiamo fidarci. Io mi auguro sempre che nel balletto delle dichiarazioni possa vincere Mourinho, vedere una Roma più forte e di qualità. Ma come ha detto Pinto ci sono delle regole su cui la Roma non può transigere. E’ un po’ un cane che si morde la coda…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mou non soddisfatto? E’ una cosa che capisco fino a un certo punto. Che questa non sia una squadra a cui lui è abituato ok, ma se per non essere soddisfatti si intende che non sei contento di quello che ti hanno messo a disposizione, allora sorge una domanda: la società sta rispettando le promesse fatte all’inizio del percorso? Se la risposta è sì, allora tu dovresti essere soddisfatto, perchè questo è quello che hai accettato che ti venisse dato. Se invece la società sta rispettando le promesse solo fino a un certo punto, allora è normale chiedere qualcosa in più…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Sono molto curioso di vedere Svilar oggi, perchè vorrei capire bene di che pasta è fatto. Oggi spero di vedere anche qualcosa di sperimentale, altrimenti a che servono queste amichevoli, sono partite inutili. Che io veda Mancini, Smalling e Ibanez che mi cambia, magari mi aspetto il tentativo di proporre qualcosa di diverso. La cosa che spero maggiormente è che nessuno si faccia male, c’è sempre il rischio che tu possa rovinartele queste partite…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sarebbe bello conoscere il pensiero dei Friedkin sulle parole di Mourinho. La sensazione che Mourinho possa andar via sta girando parecchio…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Credo che Mourinho sia profondamente deluso dalla sua avventura alla Roma. La squadra manca di gioco e di giocatori di livello. I suoi atteggiamenti lanciano brutti segnali, lui sta allontanando gradualmente dalla proprietà. Ma io mi auguro che sia deluso anche un po’ da sé stesso…”

Redazione Giallorossi.net

