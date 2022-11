Pinto prova ad accontentare Mou: i soldi arrivano da tre cessioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Mourinho continua a lanciare frecciate all’indirizzo della dirigenza e aspetta risposte sul mercato invernale da parte della Roma. Tiago Pinto sa che dovrà fare miracoli per accontentarlo.

Il gm ha una sola strada davanti a sé: vendere per poter comprare. I giocatori sul mercato sono tre: il desaparecido Karsdorp, il poco considerato Shomurodov e l’esubero Kluivert.

Tre calciatori da cui la Roma spera di fare cassa. Il terzino olandese ha ricevuto qualche timido sondaggio dall’estero, specialmente dalla Francia: Pinto spera nell’amico Marsiglia, già venuto più volte in “soccorso” del gm.

Ha mercato anche Shomurodov, con Cremonese e Sampdoria che hanno preso informazioni sul centravanti: la Roma continua a chiedere l’obbligo di riscatto per lasciar partire il giocatore a gennaio.

Discorso diverso per Justin Kluyivert, che sembra aver convinto Gattuso: il Valencia vuole riscattarlo, ma se ne parlerà in estate. Serve trovare un’intesa sul prezzo, ma di questi tempi anche un’offerta di 10 milioni, bonus compresi, sarebbe oro colato per le casse giallorosse.

Fonte: Il Tempo