Roma, puoi ancora mantenere le promesse? Il futuro di Mou appeso a un filo

AS ROMA NEWS – Sembra passato un secolo da quando la Roma trattava Xhaka dall’Arsenal, comprava Abraham dal Chelsea a suon di milioni, spendeva (sperperava) soldi per Vina e Shomurodov come fossero bruscolini.

Sono trascorsi appena 18 mesi, eppure di quel mercato faraonico (per la Roma, si intende) di quasi 100 milioni resta solo un pallido ricordo. Ora a Trigoria i discorsi sembrano essere tornati quelli di prima: non si compra se non si vende. L’occhio sui conti è severissimo, e certi affari si dimostrano irrealizzabili anche se per pochi milioni di euro.

Il “mercatino” fatto in estate ha tratto un po’ tutti in inganno: gli arrivi di Wijnaldum, Matic, Dybala e Belotti ha fatto esultare la piazza, nascondendo però quello che c’era dietro a tutti gli arrivi a parametro zero. E cioè l’impossibilità di investire.

Il piano promesso a Mourinho dalla dirigenza era chiaro: migliorare la Roma nel corso del triennio sfruttando le sei sessioni di mercato a disposizione. Fino a ora la missione è stata compiuta solo in piccola parte. Il primo mercato operato da Pinto ha portato diversi giocatori che si sono rivelati inutili: con i soldi spesi male per Vina e Shomurodov la Roma avrebbe potuto comprare quel grande regista che Mou ha chiesto al momento del suo arrivo a Trigoria.

In inverno poi gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles non hanno cambiato la storia della Roma, e dopo sei mesi i due “rinforzi” sono stati rispediti al mittente. La scorsa estate il mercato di Pinto è stato indovinato, considerando il modestissimo, per non dire inesistente, budget a disposizione. Ma la Roma di fatto non ha investito, puntando su parametri zero, prestiti o su giocatori che difficilmente resteranno qui a lungo senza la certezza di una squadra vincente (leggi Dybala).

Anche da questo mercato invernale dobbiamo aspettarci poco altro oltre l’arrivo di Solbakken, una promessa che a 24 anni deve ancora misurarsi in un campionato che conta. E in estate cosa succederà? La Roma dovrà ancora puntare su un mercato fatto di parametri zero? Sarà costretta a cedere qualche pezzo pregiato per fare investimenti?

Stando così le cose, è probabile. Soprattutto senza la conquista della Champions. Ma a Mourinho, arrivato ormai a metà del suo percorso in giallorosso, andrà bene questa prospettiva? Perchè i piani originariamente erano altri: allestire una Roma all’altezza del tecnico, in grado di vincere qualcosa di importante al termine del triennio.

Il club può ancora rispettare questo piano? Perchè Mourinho, per quanto sia innamorato di Roma e della Roma, difficilmente resterà ancora qui senza una squadra in grado di competere come gli era stato promesso. E se prima si parlava di un possibile prolungamento di contratto durante la pausa, ora tutto tace sul fronte rinnovo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini