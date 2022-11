Qatar 2022: Argentina-Messico, Dybala parte ancora dalla panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala ancora in panchina nel secondo match del girone dell’Argentina in questi Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar.

L’attaccante giallorosso, non utilizzato da Scaloni nella prima partita persa contro l’Arabia Saudita, non compare infatti nell’undici titolare dell’albiceleste: in attacco Messi, Di Maria e Lautaro.

L’Argentina affronterà tra pochi minuti il Messico: dopo aver steccato all’esordio, la squadra sudamericana non può permettersi altri passi falsi altrimenti rischierebbe seriamente una clamorosa eliminazione.