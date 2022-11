Karsdrorp è a Roma, cena con l’agente. Martedì summit con la dirigenza. E la Juventus…

AS ROMA NEWS – Rick Karsdorp è rientrato a Roma. E nella serata di ieri è stato a cena in un ristorante della capitale in compagnia del suo agente.

Il giocatore dovrebbe dunque ripresentarsi a Trigoria e martedì incontrerà la dirigenza del club giallorosso di rientro dal Giappone per decidere il futuro del calciatore.

La Juventus è pronta a farsi avanti: secondo Goal.com la trattativa tra i bianconeri e il calciatore sarebbe in stato avanzato. Una versione però che non trova conferme sui giornali oggi in edicola: per Tuttosport la Juve starebbe puntando su Singo del Torino, Holm dello Spezia e Mahele dell’Atalanta.

Bisognerà poi capire quale saranno le intenzioni della Roma, che vuole cedere Karsdorp solo a titolo definitivo e non in prestito. Non è da escludere che si possa intavolare uno scambio con i bianconeri: il nome che circola da qualche giorno è quello dell’americano McKennie.

Fonti: Il Tempo / Goal.com / Tuttosport