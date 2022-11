Wijnaldum in campo a dicembre: Mou spera di portarlo in Portogallo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Voci discordanti si susseguono su Gini Wijnaldum: secondo il Corriere dello Sport di qualche giorno fa, il rientro dell’olandese sarebbe slittato addirittura tra febbraio e marzo.

Di diverso avviso invece La Repubblica di oggi: secondo il quotidiano Wijnaldum dovrebbe tornare in campo a dicembre, tanto che Josè Mourinho spera di poterlo aggregare al resto del gruppo nel ritiro che la Roma svolgerà in Portogallo prima della ripartenza del campionato.

Se davvero Wijnaldum dovesse riassaggiare il terreno di gioco già a metà dicembre, il suo ritorno in campo in una partita ufficiale non dovrebbe essere poi così lontano.

Fonte: La Repubblica