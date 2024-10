Calciomercato Roma, Paredes non convince Juric: probabile cessione a gennaio

AS ROMA NEWS – Titolare fisso con De Rossi, riserva con Ivan Juric. Per Leandro Paredes il cambio in panchina non sembra aver portato dei benefici.

L’argentino, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), non ha convinto il nuovo tecnico croato, che per caratteristiche preferisce Bryan Cristante come riferimento in mezzo al campo.

L’arrivo di Konè e l’esplosione di Pisilli rendono ancora più ridotto lo spazio per il centrocampista argentino, che ha il contratto (da 4,5 milioni) in scadenza il prossimo giugno. Ecco perchè a gennaio è molto probabile che si cercherà una sistemazione per l’ex PSG.

La Roma ha intenzione di operare altri movimenti nel corso del mercato di riparazione: nel mirino del club giallorosso ci sono Ola Aina del Nottingham Forest per la destra e l’ex Udinese Beto, ora all’Everton, per l’attacco.

Fonte: Leggo

