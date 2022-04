Calciomercato Roma, parla Guedes: “Sto bene al Valencia, ma se arriverà un’offerta dovrò valutarla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è una novità che Goncalo Guedes, attaccante esterno del Valencia, sia finito nel mirino della Roma, a caccia di un grande rinforzo per il reparto offensivo del prossimo anno.

Il 25enne portoghese ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere lontano dal club spagnolo: “Sono molto concentrato sul Valencia. Abbiamo la finale di Coppa del Re e in più altre partite di campionato, abbiamo la possibilità di migliorare la nostra classifica.

Quando finirà la stagione parlerò con il mio agente e con il club. Se arriverà una proposta che sia buona sia per me che per il Valencia, devo valutarla. Ma sto bene qui, in questo momento sono concentrato solo sul Valencia e voglio restare”.

Guedes in stagione ha già collezionato 11 gol e 6 assist e la sua valutazione è schizzata alle stelle, anche se il fatto di essere in scadenza di contratto nel 2023 abbassa notevolmente il prezzo del cartellino. Serviranno comunque 30 milioni di euro per strapparlo al Valencia.