AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di giovedì 21 aprile 2022:

Ore 10:45 – LEICESTER-ROMA, ESAURITO IL SETTORE OSPITI – E’ già sold out il settore ospiti del King Power Stadium di Leicester. Questa mattina alle 10 è stata aperta la prenotazione dei biglietti della sfida di andata della semifinale di Conference League: in circa mezz’ora sono già stati prenotati tutti e i 1600 tagliandi resi disponibili dal club inglese (il 5% della capienza dello stadio) per i tifosi romanisti.

Ore 9:40 – “AUGURI ROMA, TU CHE DOMINI IL MONDO” – Oggi, 21 aprile, si festeggia il cosiddetto Natale di Roma con la città eterna che compie 2775 anni. Come ogni tradizione che si rispetti la Curva Sud ha omaggiato la città alle spalle del Colosseo, con uno striscione: “Auguri urbe eterna, tu che dai 7 colli domini il mondo”.

Ore 9:15 – MANCINI: “MOU UN GRANDE” – Amantino Mancini parla di Mourinho e della sfida Inter-Roma: “Sono stato fortunato a essere stato un suo giocatore ed ad aver giocato in quella Inter. All’inizio ero titolare, poi lui ha cambiato modo di giocare nella seconda stagione e mi ha tolto senza spiegazioni. Ma Mou resta un grande, capisce tantissimo di calcio e ancora oggi ci sentiamo“. Sulla partita di sabato: “Entrambe le squadre stanno molto bene, potrebbe finire in pareggio. Di certo l’Inter ha più da perdere rispetto alla Roma”. (Leggo)

Ore 9:00 – ROMA, CACCIA AL CENTRALE DA AFFIANCARE A SMALLING – Tiago Pinto è già a caccia di un centrale di difesa di livello da affiancare a Smalling il prossimo anno…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – MORIRERO: “MOU? IN TANTI PARLANO A VANVERA” – “La Conference alla Roma? Lo spero con tutto il cuore. Ha trovato stabilità e ha la grande passione dei tifosi a sostenerla. Poi c’è Mourinho, che sta gestendo l’ambiente in modo impeccabile. Non è mica facile lavorare a Roma: parlano tutti, molti dei quali a vanvera. Ho sentito dire che Mou era bollito e invece…“. Lo ha detto Francesco Moriero, ex giocatore della Roma, al Corriere dello Sport.

