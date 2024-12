Calciomercato Roma: per la destra spunta Ratiu del Rayo Vallecano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Messosi in mostra con la sua Romania durante gli Europei di quest’estate, Andrei Ratiu sta attirando le attenzioni di molti club europei. In forza al Rayo Vallecano, il 26enne è finito nel mirino della Roma, alla ricerca di un terzino destro.

Secondo quanto riportato da Marco Conterio di Tuttomercatoweb, i giallorossi starebbe concretamente valutando il profilo di Ratiu per gennaio. Il rumeno questa stagione ha giocato 15 partite con il club spagnolo, per lui un gol e un assist.

🟡🔴 Andrei Ratiu del #RayoVallecano, Nazionale rumeno, è l’ultima idea per il mercato della #Roma. 🇷🇴 Terzino destro classe ’98, con la Romania ha giocato 26 partite con 1 gol. pic.twitter.com/Jk1VZ0gPqC — Marco Conterio (@marcoconterio) December 21, 2024

