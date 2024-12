Più Allegri alla Roma

AS ROMA NEWS – I tifosi della Roma la loro parte la fanno sempre. Domani si gioca contro il Parma all’Olimpico, all’ora di pranzo, e le presenze attese sono oltre 60mila. È proprio in nome dell’amore che Dan e Ryan Friedkin non solo non hanno intenzione di abbandonare la Roma, ma vogliono rilanciare. Come? Non commettendo più gli errori del recente passato, scrive oggi il Corriere dello Sport.

Mentre il presente è affidato al Ranieri allenatore, il futuro è nelle loro mani. Con i consigli di sir Claudio e quelli un po’ meno saldi di Ghisolfi , l’idea è di portare un allenatore vincente ed esperto. Ranieri ha ammesso che proverà a fare di tutto “per far arrivare un bravissimo allenatore“. Chi? Il nome è quello di Max Allegri. Testa e cuore, come in gran parte delle cose che riguardano la Roma, si intrecciano. Max non ama prendere squadre in corsa, farebbe un’ eccezione solo per il Milan, che per lui è speciale.

La Roma ci aveva pensato prima di Ranieri, se nelle prossime settimane Allegri sarà ancora libero sono previsti nuovi contatti con Giovanni Branchini, il suo agente-amico. All’ex Juve l’ipotesi Roma non dispiace, a patto di avere mani libere e un progetto concreto. Ranieri è una garanzia, in questo senso, i Friedkin sono pronti ad esserlo.

Non è un’autocandidatura, bensì un sogno, quello di Carlo Ancelotti. Che peraltro non pensa a se stesso, ma a Davide, suo figlio. Il legame dell’allenatore più vincente della storia del Real con la Roma è quasi di sangue. Per questo il pensiero che Davide possa un giorno allenarla lo emoziona. È evidente che Ancelotti jr non ha il palmares e l’esperienza di Allegri, ma se lavori tutti i giorni con i fenomeni del Real la vita diventa grande in un battito di ciglia. Un po’ quello che vuole riprendere a fare la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!