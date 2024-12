PRIMAVERA: Inter-Roma 1-4. I giallorossi calano il poker a Milano e volano in vetta al campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Grande vittoria della Primavera giallorossa che passa in maniera netta sul campo dell’Inter per 4 a 1 e infila la settima vittoria consecutiva che vale la vetta della classifica.

La squadra di Falsini gira che è una meraviglia e vanno a segno un po’ tutti: apre il solito Coletta, centrocampista col vizio del gol, poi è Levak, suo compagno di reparto, a raddoppiare di testa. I nerazzurri hanno un sussulto di orgoglio e la riaprono con Berenbuch, ma bomber Misitano e l’ex Zefi (a segno su rigore) chiudono i giochi.

IL TABELLINO DEL MATCH

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo (61′ Della Mora), Re Cecconi, Alexiou, Motta (61′ Cocchi); Topalovic (74′ Venturini), Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Quieto.

A disp.: Zamarian, Spinaccé, Kangasniemi, Bovo, Tigani, Garonetti, El Mahboubi, Cerpelletti.

All. Andrea Zanchetta

ROMA (4-3-1-2): Marin; Nardin, Mirra, Reale, Cama; Levak, Di Nunzio, Coletta; Marazzotti; Misitano (81′ Mlakar), Zefi (81′ Della Rocca).

A disp.: Jovanovic, Marcaccini, Seck, Golic, Litti, Ivkovic, Sugamele, Arduini, Morucci.

All. Gianluca Falsini

MARCATORI: 15′ Coletta, 23′ Levak, 49′ Berenbruch, 59′ Misitano, 70′ rig. Zefi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!