Calciomercato Roma, per la sinistra in crescita le quotazioni dello scozzese Doig

NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver riscattato Angelino dal Lipsia per 5 milioni di euro (decisivo il via libera dei Friedkin al pagamento della prima tranche da 2 milioni), ora la Roma pensa all’altro rinforzo per la sinistra.

Spinazzola è destinato a salutare, con la Roma che non si è mai fatta viva con il terzino in scadenza di contratto. Al suo posto Ghisolfi potrebbe prendere un calciatore dal nostro campionato: sono infatti in crescita le quotazioni di Josh Doig, 22 anni, esterno mancino scozzese del Sassuolo. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciatore più forte fisicamente rispetto ad Angelino, ma comunque veloce e bravo nel dribbling, Doig è fresco di retrocessione con il club neroverde e per questo è destinato a lasciare il club emiliano. L’affare è possibile a costi ridotti: il terzino può lasciare Sassuolo in cambio di 8 milioni di euro. Lo stipendio alla portata può facilitare l’operazione.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!