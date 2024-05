Ghisolfi al lavoro in Francia: Abraham in Premier, poi l’assalto a David

AS ROMA NEWS – C’è, ma non si vede. Florent Ghisolfi è stato annunciato come nuovo responsabile dell’area tecnica della Roma, ma il francese non si è di fatto mai visto a Trigoria. Nessuna foto nel centro sportivo da parte del club, nessun video di qualche tifoso che lo immortalasse in qualche ristorante o a passeggio per le vie del centro.

Il nuovo ds sta lavorando in stile Friedkin: profilo bassissimo, zero chiacchiere o proclami, nella speranza di far parlare i fatti. Ghisolfi in queste ore viene segnalato in Francia, dove si è messo al lavoro per centrare i primi rinforzi per la Roma di De Rossi. Lontano dalla ribalta capitolina.

La prima mossa del neo direttore sportivo è stata quella di riscattare Angelino dal Lipsia: i giallorossi verseranno 5 milioni in tre anni ai tedeschi, mentre al calciatore sarà fatto firmare un contratto fino al 2028 a 1,8 milioni a stagione. Decisiva la volontà di De Rossi, che è stato convinto dallo spagnolo in questi mesi. Sembra invece destinato a salutare Spinazzola, con il quale la Roma non ha mai avviato alcuna trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza a fine giugno.

Le grandi manovre devono ancora iniziare, ma una delle priorità di Ghisolfi sarà il prossimo centravanti della squadra. Che non sarà Lukaku: il Chelsea ha intenzione di venderlo al prezzo stabilito la scorsa estate, quando venne fissata a 43 milioni di euro una sorta di clausola rescissoria. E difficilmente sarà Tammy Abraham: la Roma aspetta offerte dalla Premier, dove il centravanti inglese ha ancora qualche estimatore.

Ghisolfi spera di riuscire a ricavare dalla cessione dell’ex Chelsea circa 25 milioni di euro, soldi che verranno utilizzati per il nuovo centravanti titolare: l’obiettivo numero uno resta Jonathan David, 24 anni, attaccante del Lille. Un attaccante che mischia diversi stili di gioco, in grado sia di fare il riferimento centrale e che unisce forza fisica a velocità. Un giocatore completo che piace tanto alla Roma. Ma che fa gola a diversi top club europei.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!